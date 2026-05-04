Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Авангардом» (3:2 ОТ) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Невероятный камбэк! Концовка основного времени просто фантастическая. С первых дней работы в "Локомотиве" видел, насколько много характера не только в команде, но и во всей организации. Никто не опускал руки, все верили до конца. Получилось забить эти важные голы, сравнять счет, каждый показал характер и командную игру. Мы завоевали право сыграть седьмую игру у себя дома — я горжусь парнями.

Чемпионский опыт — один из факторов. Очень тяжело выигрывать кубки. Каждый раз, когда ты это делаешь, это даёт тебе опыт. Нужно проходить через много испытаний и сценариев. Важно, что у ребят есть этот опыт. Каждая победа даётся очень трудно. Нет такого, чтобы путь был одинаковым.

Мне показалось, что вся команда не сбавляла в движении, физика не просела, особенно во втором овертайме было хорошее движение. Говорил ребятам, что вся работа над кондициями даёт результат. Соперник начинает играть медленнее, а мы выдерживаем скорости.

Мы обращали внимание на скорость, и за счёт этого Радулов прошёл среднюю зону, и если бы не он — мы бы уже в отпуске были. Шалунов — тоже самое. Радулову 39 лет, и с какой страстью он играет всю игру, даже в овертайме, когда игровое время добавляется — он не замедляется!

В концовке третьего периода чуть перетасовали звенья, нужно было забивать. Играли какое-то время в три звена. Но потом сделали перестановки в тройках, пошли в четыре звена и три пары в овертайм, потому что верили в наших ребят и их физические кондиции. Знали, что соперник играл в 11 нападающих, это могло сыграть свою роль.

Седьмая игра — как коробка с сюрпризами. Неизвестно, что оттуда выскочит, когда откроешь. Единственное, что мы знаем сейчас, "Арена-2000" будет греметь. У нас великолепные болельщики, все будут ждать эту игру. Они придадут нам энергии и силы», — цитирует Хартли Sport24.

После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии с «Авангардом» — 3:3. Седьмая игра между этими командами состоится 6-го мая в Ярославле.