Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Авангардом» (3:2 ОТ) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Невероятный камбэк!  Концовка основного времени просто фантастическая.  С первых дней работы в "Локомотиве" видел, насколько много характера не только в команде, но и во всей организации.  Никто не опускал руки, все верили до конца.  Получилось забить эти важные голы, сравнять счет, каждый показал характер и командную игру.  Мы завоевали право сыграть седьмую игру у себя дома — я горжусь парнями.

Чемпионский опыт — один из факторов.  Очень тяжело выигрывать кубки.  Каждый раз, когда ты это делаешь, это даёт тебе опыт.  Нужно проходить через много испытаний и сценариев.  Важно, что у ребят есть этот опыт.  Каждая победа даётся очень трудно.  Нет такого, чтобы путь был одинаковым.

Мне показалось, что вся команда не сбавляла в движении, физика не просела, особенно во втором овертайме было хорошее движение.  Говорил ребятам, что вся работа над кондициями даёт результат.  Соперник начинает играть медленнее, а мы выдерживаем скорости.

Мы обращали внимание на скорость, и за счёт этого Радулов прошёл среднюю зону, и если бы не он — мы бы уже в отпуске были.  Шалунов — тоже самое.  Радулову 39 лет, и с какой страстью он играет всю игру, даже в овертайме, когда игровое время добавляется — он не замедляется!

В концовке третьего периода чуть перетасовали звенья, нужно было забивать.  Играли какое-то время в три звена.  Но потом сделали перестановки в тройках, пошли в четыре звена и три пары в овертайм, потому что верили в наших ребят и их физические кондиции.  Знали, что соперник играл в 11 нападающих, это могло сыграть свою роль.

Седьмая игра — как коробка с сюрпризами.  Неизвестно, что оттуда выскочит, когда откроешь.  Единственное, что мы знаем сейчас, "Арена-2000" будет греметь.  У нас великолепные болельщики, все будут ждать эту игру.  Они придадут нам энергии и силы», — цитирует Хартли Sport24.

После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии с «Авангардом» — 3:3.  Седьмая игра между этими командами состоится 6-го мая в Ярославле.