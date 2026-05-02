Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями о своей многолетней карьере в клубе и признался, что по-прежнему испытывает мотивацию продолжать выступления в НХЛ.

По словам хоккеиста, участие в матчах плей-офф дарит особенные эмоции и поддерживает желание выходить на лед.

«Сейчас у меня появилось еще больше желания добиваться результата. Плей-офф — это совершенно другие ощущения, особенно когда болельщики создают такую атмосферу. На первой игре с "Филадельфией" на разминке уже было около 18 тысяч зрителей на арене. Конечно, хочется играть дальше», — отметил Малкин Pittsburgh Hockey Now.

«Сидни Кросби и Крисе Летанге — эти два игрока для меня особенные. Мы провели вместе огромный отрезок карьеры. Да, бывают поражения и сложные моменты, но я ценю каждый сезон, который мы играем вместе. Надеюсь, у нас получится провести еще один год бок о бок. Если нет — останутся прекрасные воспоминания о двух десятилетиях в одной команде», — добавил россиянин.

Контракт 39-летнего Малкина действует до 30 июня 2026 года.