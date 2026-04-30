Нападающий «Локомотива» Максим Березкин высказался о поражении своей команды в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (0:2).

«Тяжёлый матч, равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Не скажу, что второй гол выбил нас из колеи, "Авангард" уже всё равно играл по счёту. В равных составах играли сегодня в основном, большинства и меньшинства почти не было, нужно было реализовывать моменты.

Во втором периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в зону соперника. Третий отрезок неплохо начали, были моменты, но пропустили гол после вбрасывания, нужно было его выигрывать», — цитирует Берёзкина сайт КХЛ.

После этого матча «Локомотив» уступает в серии с «Авангардом» со счетом 1:3. Следующая встреча между этими командами состоится 2-го мая в Ярославле.