Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением об игре своей команды в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:4).

«Мы провели хорошую игру, но не реализовали те моменты, которые у нас были, два ненужных гола, индивидуальные ошибки были, одна детская, вторая — техническая. Судейство? Следующий вопрос.

Во втором периоде хотели переломить игру, но не получилось. Повторюсь, у нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать, серия продолжается», — передает слова Разина Чемпионат.

После этого матча «Металлург» уступает «Ак Барсу» со счетом в серии 1:2. Следующий поединок между этими командами состоится 1-го мая в Казани.