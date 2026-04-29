Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин высказался о своем прогрессе.

«Думаю, это все опыт. Я играю много матчей здесь. Во время игры с такими одноклубниками, очевидно, что у тебя будут шансы в атаке. Знаете, в какой-то момент начинаешь забивать, даже такой парень, как я. И да, я не особо люблю говорить о себе в духе "хороший я игрок или нет" — это не имеет значения, особенно сейчас.

Но, конечно, я доволен своим прогрессом за последние два года. Так что да, я получил здесь глоток свежего воздуха и чувствую себя тут довольно счастливым», — заявил Подколзин в интервью пресс-службе «Эдмонтона» в соцсети X.