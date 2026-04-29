Российский защитник «Каролины» Александр Никишин приступил к тренировкам на льду после сотрясения мозга. Об этом сообщает журналист Уолт Рафф на своей странице в соц. сети.

Напомним, что игрок обороны получил травму во время 4-го матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Оттавы».

Хоккеист «Сенаторз» Тайлер Клевен провел силовой на Никишине. Россиянин долгое время не мог подняться со льда, а затем лишь при помощи врача и двух партнеров отправился в раздевалку.

«Каролина» пробилась во второй раунд плей-офф НХЛ, выиграв у «Оттавы» со счетом в серии 4:0. За 4 встречи Никишин не отметился результативными действиями.