Ночью за океаном прошли три матча первого раунда плей-офф НХЛ

«Бостон» — «Баффало» — 1:3

У «Сэйбрз» отличились Боуэн Байрам, Алекс Так и Ноа Эстлунд. Единственный гол в составе «Брюинз» забил Таннер Жанно.

«Сэйбрз» вышли вперед в серии — 2-1.

Четвертый матч состоится 26 апреля и начнется в 21:00 мск.

«Бостон» — «Баффало» — 1:3

«Оттава» — «Каролина» — 1:2

У «Харрикейнз» шайбы забросили Логан Стэнковен и Джексон Блэйк. В составе «Сенаторз» гол забил Дрейк Батерсон.

«Каролина» ведет в серии — 3-0.

Четвертый матч в серии пройдет в субботу, 25 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Оттава» — «Каролина» — 1:2

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 2:4

Российский нападающий «Кингз» Артемий Панарин сделал ассист.

В составе «Эвеланш» отличились Габриэль Ландескуг, Кэйл Макар, Арттури Лехконен и Брок Нельсон. У хозяев голы забили Тревор Мур и Адриан Кемпе.

«Колорадо» ведет в серии — 3-0.

Четвертый матч в серии пройдет в воскресенье, 26 апреля. Начало игры — в 23:30 мск.