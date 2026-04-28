Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».

«Мне кажется, идёт равная серия. В первой игре явное превосходство было у "Ак Барса", во второй "Металлург" очень хорошо сыграл и совершенно заслуженно выиграл. Здесь все возможно. Может будет седьмой матч, почему нет?» — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Счет в серии между командами равный — 1-1. Третий матч противостояния состоится завтра, 29 апреля, в Казани.