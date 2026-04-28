Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Динамо» Никиты Гусева, высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.

«В конце прошлой недели мы общались с генеральным директором клуба Сергеем Сушко. Он сказал, что на этой неделе будет встречаться с новым главным тренером и обсудит с ним все кандидатуры игроков. После этого мы будем встречаться и все узнаем.

У Никиты всегда было желание играть в Москве, и "Динамо" он рассматривал. Посмотрим, видит ли Тамбиев в команде Гусева и в какой роли. После этого обсудим контрактное предложение и примем решение», — цитирует Черных «Матч ТВ».

Гусев в 70 матчах в составе «бело‑голубых» забросил 18 шайб и отдал 39 результативных передач. Действующий контракт игрока закончится 31 мая.