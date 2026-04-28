Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Трактора» Василия Глотова, высказался о будущем своего клиента в челябинском клубе.

«Глотова не будет в "Тракторе" в следующем сезоне? Так и есть. Насколько я понимаю, это связано с бюджетом команды. На Василия есть большой спрос, а через год он может уйти бесплатно. Здесь экономика выходит на первый план и диктует эти действия. Поэтому вероятны изменения, после которых Глотов продолжит карьеру в другом клубе. Еще перед Новым годом многие обращались, и этот интерес никуда не пропал.

Шансов остаться игроку в Челябинске нет? Только если чудо случится. Может, появится новый спонсор, который придет и скажет: "Я готов вас финансировать, чтобы Вася остался". Все очень быстро меняется», — цитирует Черных «Матч ТВ».

Глотов перешел в «Трактор» во время сезона-2024/2025. Действующий контракт Глотова с «Трактором» истекает в мае 2027 года. В 69 матчах «регулярки» и плей‑офф текущего сезона КХЛ 28‑летний форвард забросил 13 шайб и отдал 26 результативных передач.