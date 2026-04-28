«Локомотив» на чужом льду обыграл «Авангард» в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина — 4:2.

«Авангард» после первого периода вел в две шайбы после точных бросков Игоря Мартынова (13') и Дамира Шарипзянова (20').

Во второй двадцатиминутке «железнодорожники» ответили тремя голами — отличились Рушан Рафиков (31'), Александр Полунин (36') и Александр Радулов (40').

В третьем периоде Рихард Паник на 59-й минуте установил окончательный счет в матче.

«Локомотив» сократил отставание в серии, который стал 1-2 в пользу «Авангарда». Четвертый матч состоится 30 апреля в Омске.