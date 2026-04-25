Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о поражении «Локомотива» от «Авангарда» (2:5) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

«Вратарь сыграл неудачно, но 2:5 — это не разгром, если было бы 0:5, тогда да… "Авангард" был сильнее в завершении атак. В обороне железнодорожники сыграли не так четко, как обычно. Думаю, "Локомотив" выиграет второй матч с "Авангардом", а если нет, то они проиграют всю серию», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 26 апреля в Ярославле.