Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Металлургом» (5:2) в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«С первых секунд вошли в игру, своими активными действиями создали себе преимущество, сохранили его до конца матча. Понимали, что ожидать, мы разбирали соперника, что один из их козырей активный первый период — смогли нейтрализовать своими активными действиями. Важно уметь вовремя переключаться, сегодня у нас все получилось.

У любой команды есть свои плюсы, сильные качества, минусы, важно правильно пользоваться ими. По сезону и в плей-офф, мы показывали хорошее взаимодействие», — цитирует Гатиятулина «Чемпионат».

Казанцы повели в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Магнитогорске 27 апреля.