Форвард системы «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас отметил, чем был недоволен капитан столичного клуба Александр Овечкин в его игре.

«Например, моими передачами, которые приводили к опасным моментам у наших ворот. Он подсказывал, что нужно делать лучше, в том числе в большинстве, где можно отдать более правильную передачу.

Он очень помогает, он лидер, я всегда его слушаю. Он действительно многому меня научил», — цитирует Протаса RMNB.

Протас провел за «Вашингтон» четыре матча. Нападающий забил один гол и сделал три ассиста, набрав в целом четыре очка.