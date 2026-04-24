«Торпедо» объявило о продлении контракта с главным тренером Алексеем Исаковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на два года.

Специалист, который за три сезона прошёл все ступени в клубной системе, сумел в первый же год работы на уровне КХЛ повторить лучшее достижение нижегородцев в Кубке Гагарина.

Команда заранее обеспечила себе место в плей-офф, успешно преодолела первый раунд и вошла в число клубов, дольше всех остававшихся в борьбе за трофей. Кроме того, по ходу сезона «Торпедо» повторило ряд рекордных победных серий.