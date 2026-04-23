Экс-форвард сборной России Сергей Коньков высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».

Боб Хартли globallookpress.com

«Это равные команды, которые будут сражаться за Кубок.  Вообще, в полуфиналах собрались очень сильные команды, у каждой из которых есть шанс выиграть Кубок Гагарина.  Будет настоящие рубилово.

Команды будут биться?  Они и так уже это делали.  В первых двух раундах команды именно этим и занимались.  Поэтому, думаю, ничего нового мы не увидим.  Не думаю, что в третьем раунде плей‑офф команды будут показывать сюрпризы, которые мы раньше от них не видели.  Все достаточно просто, необходимо минимальное количество ошибок и подарков сопернику, а также реализация собственных моментов.  Кроме этого нюансы и детали.  Считаю, что ключевой может стать игра вратарей.

Кто лучше — Исаев и Серебряков?  По потенциалу это одинаковые игроки.  Все будут решать детали и нюансы.

Есть ощущение, что игра в большинстве — козырь "Авангарда", который может склонить чашу весов в сторону омской команды.  Здесь я с вами согласен.  По игре в большинстве преимущество, конечно, у Омска.  Процент реализации большинства у "Локомотива" оставляет желать лучшего.  Поэтому преимущество должно быть у "Авангарда"», — цитирует Конькова «Матч ТВ».

Первый матч серии между командами состоится 24 апреля в Ярославле.