По окончании сезона 2025/26 Боб Хартли, главный тренер «Локомотива», покинет свой пост и станет консультантом «Шанхайских Драконов», как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на информированный источник.

Ранее Илья Ковальчук стал президентом «Шанхайских Драконов», а Евгений Артюхин занял должность генерального менеджера клуба.

Хартли, которого Ковальчук считает своим любимым тренером, играл под его руководством в «Атланте» и «Авангарде». Однако сам Хартли решил завершить тренерскую карьеру.

Вячеслав Козлов, ранее работавший помощником Хартли в «Авангарде», войдет в тренерский штаб «Шанхайских Драконов» под руководством Митча Лава.

«Локомотив» продолжит выступление в плей-офф КХЛ, где команде Хартли предстоит сыграть полуфинальную серию против «Авангарда».