Экс-форвард СКА Максим Рыбин прокомментировал назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера «Динамо».

«Для всех стало неожиданностью, что Тамбиев был назначен главным тренером. Все ждали Романа Борисовича Ротенберга, это освещалось в прессе, и само по себе это было бы классное назначение. Но случилось так, как принял директор.

Чего ждать от Тамбиева? В первую очередь нужно понять, кто из игроков согласится с ним играть, ибо уже был первый звонок. Никто не хочет сейчас принимать суровые решения, не все будут к этому готовы. И иностранцы не знают, как к этому отнесутся, потому что они все равно понимали, что, работая с Козловым или Ротенбергом, они могут общаться на английском языке и донести свою мысль. Это тоже важно! Легионеры — это основная составляющая в большинстве клубов. Ротенберг был более интересной кандидатурой с точки зрения того, что под него могли пойти игроки, он бы их пригласил и предложил хороший контракт с премиальными. А как сейчас будет — тяжело сказать. Все мы знаем, в какой хоккей играет Тамбиев, и принесёт ли он пользу "Динамо" — большой вопрос», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало седьмым в Западной конференции и вылетело в первом круге плей-офф от минских одноклубников со счётом 0-4.

Тамбиев известен по работе с «Адмиралом» в период с 2021 по 2025, где вывел клуб во второй раунд Кубка Гагарина-2023. Во второй половине этого сезона он был помощником Игоря Ларионова в СКА.