Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился впечатлениями о своем возвращении на лед в первом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Анахайма», который завершился со счетом 4:3. В этой игре 30-летний немецкий форвард сделал две результативные передачи.

«Я чувствовал себя хорошо. Конечно, мне нужно будет провести несколько матчей, чтобы полностью восстановить форму, но в целом я доволен своим выступлением», — сказал Драйзайтль, слова которого цитирует пресс-служба клуба.

Драйзайтль не выходил на лед с 16 марта, когда получил травму нижней части тела в матче против «Нэшвилла» (3:1). Из-за травмы он пропустил последние 14 игр регулярного чемпионата.