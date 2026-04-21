Новый генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин назвал цели клуба на следующий сезон.

«Будет смена вектора. Мы хотим выбить весь менталитет, который был раньше, что китайский клуб — это всегда какой-то аутсайдер и никогда не бьется за высокие места и за Кубок Гагарина. Мы будем делать боевую, конкурентоспособную команду, способную биться с топ-клубами и бороться за кубок. Это наша основная цель, руководство клуба поставило перед нами самые высокие задачи.

Мы хотим всем, в том числе и болельщикам, показать, что сейчас совсем другая организация. И если Илья Ковальчук взялся за этот проект, то все совсем серьезно», — приводит слова Артюхина ТАСС.

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что Илья Ковальчук стал президентом «Драконов», а генеральным менеджером был назначен Артюхин.

По итогам этого сезона «Шанхайские Драконы» не смогли пробиться в плей‑офф, заняв девятое место на «Западе».