Новый генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин назвал цели клуба на следующий сезон.

ХК «Шанхайские Драконы» globallookpress.com

«Будет смена вектора.  Мы хотим выбить весь менталитет, который был раньше, что китайский клуб — это всегда какой-то аутсайдер и никогда не бьется за высокие места и за Кубок Гагарина.  Мы будем делать боевую, конкурентоспособную команду, способную биться с топ-клубами и бороться за кубок.  Это наша основная цель, руководство клуба поставило перед нами самые высокие задачи.

Мы хотим всем, в том числе и болельщикам, показать, что сейчас совсем другая организация.  И если Илья Ковальчук взялся за этот проект, то все совсем серьезно», — приводит слова Артюхина ТАСС.

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что Илья Ковальчук стал президентом «Драконов», а генеральным менеджером был назначен Артюхин.

По итогам этого сезона «Шанхайские Драконы» не смогли пробиться в плей‑офф, заняв девятое место на «Западе».