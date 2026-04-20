Защитник Степан Терехов («Ак Барс»), набравший 2 (1+1) очка в четырёх матчах раунда с показателем полезности +2, получил приз лучшего новичка.

Лучшим форвардом признан Константин Окулов («Авангард»), набравший 7 (4+3) очков в пяти матчах раунда с показателем полезности +4.

Приз лучшего защитника забрал Никита Лямкин («Ак Барс»), набравший 5 (2+3) очков в четырёх играх с показателем полезности +6.

Лучшим голкипером стал Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в четырёх матчах раунда с коэффициентом надёжности 0,5. В трёх из четырёх матчей серии с «Салаватом Юлаевым» Исаев отстоял на ноль (всухую).

Традиционно Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам второго раунда — в четырёх различных номинациях.

1.98

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

