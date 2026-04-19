Владелец клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис ответил на вопрос о возможном продлении соглашения с форвардом Александром Овечкиным.

Текущий контракт с российским нападающим истекает в конце сезона.

«Мы полностью поддерживаем нашего капитана Александра Овечкина и дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим будущим.

Также хочу искренне поблагодарить организацию "Питтсбурга" и лично Сидни Кросби. Наш последний домашний матч сезона — 100-е противостояние Овечкина и Кросби — навсегда займет особое место в истории клуба», — написал Леонсис в социальных сетях.