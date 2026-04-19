Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение своей команды в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (2:3).

«Мы должны играть в свою игру и не ввязываться в потасовки. Этого они и хотят, понимаете? Мы знаем, что это будет напряжённая, силовая игра, но нам нужно играть лучше.

Мы знаем, что это "Филадельфия", и такая игра в плей-офф неизбежна. Мне нравится играть жёстко. Но сразу после свистка нам нужно просто уйти и играть умно… Всем нужно быть немного умнее. Вот и всё», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.

