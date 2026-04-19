«Миннесота» в гостях уверенно разобралась с «Далласом» в стартовой игре первого раунда Кубка Стэнли, разгромив соперника со счётом 6:1.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Джейсон Робертсон. У гостей главным героем стал дуэт Юэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди, оформивших по дублю. Ещё по разу отличились Райан Хартман и российский форвард Кирилл Капризов.

Капризов также отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой встречи.

Таким образом, «Миннесота» повела в серии против «Далласа» со счётом 1-0. Следующая игра состоится 21 апреля.

«Филадельфия» добилась выездной победы над «Питтсбургом» в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли, выиграв со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Брайан Раст и российский форвард Евгений Малкин, который также отметился результативной передачей. Малкин был признан третьей звездой матча.

У гостей точными бросками отметились Джейми Драйсдейл, Трэвис Санхейм и Портер Мартон.

«Филадельфия» вышла вперёд в серии — 1-0. Вторая игра противостояния состоится 21 апреля.