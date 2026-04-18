Чемпион мира Максим Сушинский высказался об уровне игры ярославского «Локомотива» в текущем сезоне.

Максим Шалунов («Локомотив») globallookpress.com

«"Локо" стал грандом нашего хоккея, серия с "Салаватом" только доказала это лишний раз. Со "Спартаком" и в четвертьфинале Хартли с командой не испытали особых проблем. Думаю, это снимает все вопросы о классе "Локомотива" и его амбициях», — цитирует Сушинского Liveresult.

«Локомотив» занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв поочередно «Спартак» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-0) в плей-офф.