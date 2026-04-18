Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил игру нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

Александр Радулов — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

«Мне очень нравится игра Александра Радулова. Он в свои 39 лет не уступает ни в чём молодым. Я видел, как он из силовой борьбы отдавал пас партнёру по команде на выход один на один.

Радулов постоянно держит силовую борьбу, он заряжен и мотивирован. Кроме того, он играет дисциплинированно и с пользой. На него ходят зрители. Александр Радулов — это лакмусовая бумажка старой советской школы подготовки. В межсезонье он постоянно работает в зале и следит за собой. Для меня это лучший игрок плей-офф», — сказал Щитов Allhockey.ru.

В матчах плей-офф нынешнего сезона Радулов провел за «Локомотив» 9 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 6 голевых передач.