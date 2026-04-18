Бывший тренер клубов КХЛ Дэвид Немировски предположил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжит выступать в НХЛ.

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» globallookpress.com

«Я думаю, Овечкин отыграет ещё один сезон в НХЛ. Думаю, "Вашингтон" выйдет в плей‑офф в следующем сезоне с ним в составе.

Его дети становятся старше, и вы можете видеть, как они на трибунах с удовольствием смотрят, как их отец играет в НХЛ. Поэтому мой прогноз — он как минимум отыграет ещё один сезон в НХЛ», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».

Напомним, что действующее соглашение Овечкина с «Вашингтоном» рассчитано до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне форвард провел 82 матча за «столичных», забросил 31 шайбу и сделал столько же голевых передач.