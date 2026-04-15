Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 апреля.

«Бостон» — «Нью-Джерси» — 4:0

«Бостон» набрала 100 очков в 82 матчах и финишировал на 5-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» набрал 87 очков в 82 играх и заняла 13-ю строчку, не попав в плей-офф.

«Коламбус» — «Вашингтон» — 1:2

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей.

«Вашингтон» набрал 95 очков в 82 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 11-й строчке — 92 очка в 82 играх. Обе команды не попали в плей-офф.

«Айлендерс» — «Каролина» — 1:2

Российский защитник «Харрикейнз» Александр Никишин отметился голевой передачей.

«Каролина» набрала 113 очков в 82 матчах заняли первое место в Восточной конференции. «Айлендерс» финишировали на 12-й строчке и не вышли в плей-офф.

«Филадельфия» — «Монреаль» — 4:2

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Филадельфия» набрала 98 очков в 82 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 4-й строчке — 106 очков в 82 играх. Обе команды вышли в плей-офф.

«Миннесота» — «Анахайм» — 3:2

Российский нападающий «Уайлд» Данила Юров забросил одну шайбу. Ассистировал ему соотечественник Владимир Тарасенко.

«Миннесота» набрала 104 очка в 82 матчах и заняла 3-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 7-й строчке — 90 очков в 81 игре.

«Калгари» — «Колорадо» — 1:3

«Колорадо» набрал 119 очков в 81 матче и занимает 1-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 14-й строчке — 75 очков в 81 игре.

«Юта» — «Виннипег» — 5:3

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился одной голевой передачей.

«Юта» набрала 92 очка в 81 матче и занимает 5-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 12-й строчке — 82 очка в 81 игре.

«Сент-Луис» — «Питтсбург» — 7:5

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу.

«Сент-Луис» набрал 84 очка в 81 матче и занимает 11-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 98 очков в 82 играх.

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ

Российский нападающий «Кингз» Артемий Панарин сделал голевую передачу.

«Ванкувер» набрал 58 очков в 81 матче и идет последним в Западной конференции. «Лос-Анджелес» занимает 8-е место (90 очков в 81 игре) и гарантировал выход в плей-офф.