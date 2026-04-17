Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о проходе своей команды в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

Магнитогорская команда обыграла «Торпедо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии плей-офф КХЛ (счет в серии — 4:1).

«Как обычно, тяжело после обидных поражений выходить на следующую игру.  Это психологически тяжело, но ребята молодцы, было видно, что они заряжены.  Идем дальше. "Торпедо" — хороший соперник, в Нижнем Новгороде тяжело играть.  Думаю, что всем серия понравилась.  Спасибо "Торпедо" за серию, мы потратили много нервов.

Я сразу предложил поставить (Илью) Набокова, тренеры вратарей поддержали.  После обидного поражения вратарю (Александру Смолину) тяжело восстановиться.  Набоков — известный вратарь и заслужил этот шанс.

Ткачев и Канцеров проводят, мягко говоря, неудачную серию?  Если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой.  Почему они провалили?  Они не провалили.  Вчера показали моменты, которые они показали в четвертом матче.  У тройки Канцерова моментов семь было, Рома два или три раза "один в ноль" вываливался.  Но в нужный момент же забили, поэтому забыли, что не получалось.

Нет ли проблем с уверенностью, потому что как только начинаются трудности, команда их тяжело преодолевает?  Трудности начинаются с первой игры, и их надо уметь преодолевать.  При счете 0:3 команде нечего терять.  Для них это последний матч сезона, они достают из себя максимум.  Если в Новосибирске "Сибирь" сделала все для победы, то в Нижнем Новгороде мы многое сделали для поражения.  То, что в этом какая‑то закономерность, да и пусть мы до Кубка с ней пойдем.  Печальные мысли были при игре пять на три», — передает слова Разина «Матч ТВ».

В полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» сыграет против казанского «Ак Барса».  Первые матчи серии пройдут в Магнитогорске.