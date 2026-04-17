Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о проходе своей команды в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

Магнитогорская команда обыграла «Торпедо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии плей-офф КХЛ (счет в серии — 4:1).

«Как обычно, тяжело после обидных поражений выходить на следующую игру. Это психологически тяжело, но ребята молодцы, было видно, что они заряжены. Идем дальше. "Торпедо" — хороший соперник, в Нижнем Новгороде тяжело играть. Думаю, что всем серия понравилась. Спасибо "Торпедо" за серию, мы потратили много нервов.

Я сразу предложил поставить (Илью) Набокова, тренеры вратарей поддержали. После обидного поражения вратарю (Александру Смолину) тяжело восстановиться. Набоков — известный вратарь и заслужил этот шанс.

Ткачев и Канцеров проводят, мягко говоря, неудачную серию? Если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой. Почему они провалили? Они не провалили. Вчера показали моменты, которые они показали в четвертом матче. У тройки Канцерова моментов семь было, Рома два или три раза "один в ноль" вываливался. Но в нужный момент же забили, поэтому забыли, что не получалось.

Нет ли проблем с уверенностью, потому что как только начинаются трудности, команда их тяжело преодолевает? Трудности начинаются с первой игры, и их надо уметь преодолевать. При счете 0:3 команде нечего терять. Для них это последний матч сезона, они достают из себя максимум. Если в Новосибирске "Сибирь" сделала все для победы, то в Нижнем Новгороде мы многое сделали для поражения. То, что в этом какая‑то закономерность, да и пусть мы до Кубка с ней пойдем. Печальные мысли были при игре пять на три», — передает слова Разина «Матч ТВ».

В полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» сыграет против казанского «Ак Барса». Первые матчи серии пройдут в Магнитогорске.