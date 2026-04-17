«Металлург» одержал победу над «Торпедо» (4:3 ОТ) в пятом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Металлурга» дублем отметился защитник Робин Пресс, отличившись на 9-й и 29-й минутах. Еще одну шайбу забросил Даниил Вовченко на 39-й минуте.

В составе «Торпедо» голами отметились Андрей Белевич на 22-й минуте, Егор Виноградов на 44-й и Максим Летунов на 58-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Металлург». Победную шайбу забросил Роман Канцеров на 65-й минуте.

По итогам этого противостояния «Металлург» обыграл «Торпедо» со счетом в серии 4:1 и пробился в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где встретится с казанским «Ак Барсом». Нижегородская команда завершила свое выступление на турнире.