Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин поделился мнением об игре своей команды в пятом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Торпедо» (4:3 ОТ).

«Смотреть матч, когда не в составе, гораздо волнительнее, чем когда играешь. Когда играешь, знаешь задание, и играть проще. Сегодня была уверенность, что должны побеждать и заканчивать серию дома. Уверенность шла от игры команды: что мы лучше, мы сильнее.

В третьем периоде мы пропустили, но здорово, что победили в овертайме. Это закаляет командный дух. В плей-офф это важно. Мы еще не побеждали в овертаймах — это еще больше нас закалит. Разберем ошибки, допущенные в третьем периоде, и станем сильнее к следующей серии», — цитирует Коробкина пресс-служба КХЛ.

«Металлург» пробился в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где встретится с казанским «Ак Барса».