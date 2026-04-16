Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий подвел итоги сезона для своей команды.

ХК «Динамо» Минск globallookpress.com

«В этом сезоне мы поставили десятки личных и командных достижений. Команда закончила регулярный чемпионат на рекордном для клуба втором месте Запада и феноменально прошла первый раунд плей-офф.

Мы повторили лучшее достижение в истории клуба — выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. И нас стали называть одним из топ-клубов КХЛ.

Вы, наши болельщики, установили рекорд по аншлагам: 38 из 38 возможных. Вы каждый матч гнали нашу команду вперед!

Сезон-2025/26 завершен, пусть и не так, как нам хотелось. Но я очень надеюсь, что у всех нас в памяти он запомнится новыми рекордами, достижениями и невероятной атмосферой на трибунах. Это был хороший сезон!» — цитирует Каркоцкого пресс-служба минчан.

Минчане вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» в четвертьфинальной серии со счетом 0-4.