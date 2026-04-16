Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился ожиданиями от противостояния с «Локомотивом» в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, что во 2-м раунде плей-офф КХЛ омичи обыграли ЦСКА со счетом в серии 4:1.

«Впереди ещё более интересный вызов, нам предстоит встретиться с действующим чемпионом, с лучшей командой лиги, у которой нет никаких слабых сторон.

Для нас привилегия — сразиться с таким соперником, как Локомотив», — передает слова Буше Чемпионат.

Первый матч между «Локомотивом» и «Авангардом» в рамках 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина состоится 24-го апреля в Ярославле.