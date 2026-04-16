Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над минским «Динамо» (3:2) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Каждый матч серии требовал концентрации, самоотверженности и характера. Ребята молодцы, командная победа.

Я много раз озвучивал принцип работы, говорил, что важна концентрация, когда ты собран в каждой смене, правильно играешь. Мы ведем работу в этом направлении. Считаю, что заслуженно обыграли "Динамо".

Много драк? Предполагали, что такое будет. Если бы этот матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

В итоге «Ак Барс» выиграл серию с результатом 4:0 и пробился в полуфинал Кубка Гагарина.