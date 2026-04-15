Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Торпедо» (2:3 ОТ) в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Как говорится, мы не ищем легких путей. Два периода все было под нашим контролем, но "Торпедо" — молодцы, и зрители тоже. Серия продолжается.

Многие считают нашу команду фаворитом. Это радует. Но если присмотреться, в нашей первой пятерке есть игроки 2004, 2005 и даже 2006 годов рождения. Иногда приходится тратить немало нервов, чтобы молодые ребята понимали: малейшая расслабленность может перевернуть игру в один момент. На таких примерах и нужно учиться», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Теперь счет в серии стал 3:1 в пользу «Металлурга». Следующая игра состоится 17 апреля в Магнитогорске.