Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Ак Барса» (2:3) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Всегда нужно играть до конца. Многое не получалось в атаке. Счет 0:3 после второго периода — многовато с этой командой.

Понимали, что это мог быть последний матч. Никто не хотел проигрывать. Но Казань вытерпела и достойно сыграла.

Переломный матч? Второй, когда мы его вытащили, но пропустили за секунды до конца игры. Эта игра должна была быть нашей», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

В итоге «Ак Барс» выиграл серию с результатом 4:0 и пробился в полуфинал Кубка Гагарина.