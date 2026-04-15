Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Ак Барса» (2:3) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Всегда нужно играть до конца.  Многое не получалось в атаке.  Счет 0:3 после второго периода — многовато с этой командой.

Понимали, что это мог быть последний матч.  Никто не хотел проигрывать.  Но Казань вытерпела и достойно сыграла.

Переломный матч?  Второй, когда мы его вытащили, но пропустили за секунды до конца игры.  Эта игра должна была быть нашей», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

В итоге «Ак Барс» выиграл серию с результатом 4:0 и пробился в полуфинал Кубка Гагарина.