Бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал выступление столичной команды в текущем сезоне КХЛ.

«Один их худших сезонов в истории "Динамо"? Я думаю, вообще худший. Такого я не припомню.

Удивило ли? Конечно. Для "Динамо" это антирезультат. Но когда они приезжали в "Сочи", я там был и говорил им: "У вас команда не готова играть в плей‑офф, ребята, надо все‑таки к этому готовиться".

Руководство в принципе все сделало. Взяли, что смогли. Там команда‑то по составу совсем неплохая. Просто они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей‑офф мастер‑класс дадут. Но там совсем другие игры, а они продолжали играть так же, как и в чемпионате — за счет мастерства и большинства. А надо было в равных составах жёстче играть, бороться на пятаке, вылезать на ворота соперника, в общем, много всего», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

«Бело-голубые» заняли седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв в серии минским одноклубникам со счетом 0-4.