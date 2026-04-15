В четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» в родных стенах переиграл минское «Динамо» со счетом 3:2.
Открыли счет хозяева на 13-й минуте усилиями Никиты Лямкина. Удвоил преимущество казанцев Дмитрий Яшкин на 30-й минуте, а довел счет до разгромного Александр Барабанов на 40-й минуте.
«Динамо» благодаря голам Вадима Шипачева на 58-й минуте и Даниила Липского на 60-й минуте смогло отквитать только две шайбы.
В итоге «Ак Барс» выиграл серию с результатом 4:0 и пробился в полуфинал Кубка Гагарина.