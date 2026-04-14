Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:4) в четвертой игре 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Сегодня вышли в укороченном составе. Ребята травмировались. Хочу отметить желание, старание, с которым играла команда. Чувствовалось, что "Локомотив" играет с большим запасом. Ребята отдали все, что могли. Спасибо нашим болельщикам.

Обидно ли так заканчивать сезон? Не секрет, какая команда играла против нас. То, что мы обыграли "Автомобилист", — большая работа. С "Локомотивом" мы бились до конца и работали.

Почему так мало забили? Команда очень хорошо играет в обороне. У нас возникали трудности во всех трех зонах.

Повлияло ли отсутствие травмированных ребят? Мы могли бы больше потрепать нервы "Локомотиву", если бы все ребята были здоровы.

Исправил ли что-то при подготовке? Нет, все сделал бы так же.

Какая польза из этой серии? Игроки получили большой опыт. Они через многое прошли, и в психологическом плане они все выросли.

Слова Хартли? Всегда очень приятно слышать такие слова от авторитетных коллег.

Как вскрыть оборону "Локомотива"? Закрывать вратаря и бросать. Я горжусь командой, тем, как она провела все четыре матча. Никто не сдался, не бросил играть», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» проиграл серию со счетом 0-4 и завершил выступление в Кубке Гагарина.