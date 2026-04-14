«Каролина Харрикейнз» вернула в основной состав российского вратаря Петра Кочеткова, который ранее выступал за фарм-клуб команды в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Петр Кочетков globallookpress.com

26-летний голкипер был отправлен в АХЛ после травмы нижних конечностей и последующей операции. В составе «Чикаго Вулвз» Кочетков сыграл два неполных матча, проведя 20 минут против «Гранд Рэпидс» (4:1) и 40 минут против «Рокфорда» (4:2).

В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2025/26 Кочетков провел девять матчей за «Каролину», отражая 89,9% бросков и демонстрируя коэффициент надежности 2,33. Всего в НХЛ на его счету 128 игр и 71 победа.