Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в четвертой игре 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Сегодня получился боевой матч, как и вся серия. Сейчас счет 3–1 в нашу пользу. Если бы сказали так до начала серии, все бы согласились. Что ж, мы отдали один матч на выезде. Но серия продолжается.

Много бросков? В первом периоде мы перебросали их со счетом 18–6. И это на выезде! Но их голкипер играл очень хорошо. Стоит его похвалить, он действовал здорово. ЦСКА играл на выживание, и вратарь в том числе. Эта победа — его заслуга.

Скорректировал ли план на игру пропущенный гол? Нет‑нет, конечно, не скорректировала. Мы никогда не меняем свой план. Если забил оппонент, неужели мы будем впадать в панику? Даже если бы счет был 0:2. Поэтому мы являемся лучшей командой КХЛ на выезде. Матч длится 60 минут, иногда бывает овертайм. Это спорт, и матчи бывают как на качелях. В этой серии играют две хорошие команды и может быть что угодно. Это нормальный матч плей‑офф. Никто не думал, что в плей‑офф будет легко. Если ты не можешь справляться с колебаниями в счете, тебе нечего делать в этом бизнесе. Я работаю уже более 30 лет, и меня ничем не удивишь», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится 16 апреля в Омске.