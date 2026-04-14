Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в четвертой игре 1/4 финала Кубка Гагарина.

Ги Буше
«Сегодня получился боевой матч, как и вся серия.  Сейчас счет 3–1 в нашу пользу.  Если бы сказали так до начала серии, все бы согласились.  Что ж, мы отдали один матч на выезде.  Но серия продолжается.

Много бросков?  В первом периоде мы перебросали их со счетом 18–6.  И это на выезде!  Но их голкипер играл очень хорошо.  Стоит его похвалить, он действовал здорово.  ЦСКА играл на выживание, и вратарь в том числе.  Эта победа — его заслуга.

Скорректировал ли план на игру пропущенный гол?  Нет‑нет, конечно, не скорректировала.  Мы никогда не меняем свой план.  Если забил оппонент, неужели мы будем впадать в панику?  Даже если бы счет был 0:2.  Поэтому мы являемся лучшей командой КХЛ на выезде.  Матч длится 60 минут, иногда бывает овертайм.  Это спорт, и матчи бывают как на качелях.  В этой серии играют две хорошие команды и может быть что угодно.  Это нормальный матч плей‑офф.  Никто не думал, что в плей‑офф будет легко.  Если ты не можешь справляться с колебаниями в счете, тебе нечего делать в этом бизнесе.  Я работаю уже более 30 лет, и меня ничем не удивишь», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 3-1.  Следующий матч состоится 16 апреля в Омске.