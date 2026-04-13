«Адмирал» заключил новый двухлетний контракт с вратарем Арсением Цыбой, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит двусторонний характер.

Цыба присоединился к системе клуба в 2021 году, начав с «Тайфуна». Он набирался опыта в ВХЛ и продолжает свое развитие в КХЛ. В сезоне 2025/2026 он сыграл 12 матчей за основную команду, отражая 87,9% бросков и сделав две результативные передачи.

Стоит отметить, что в прошлом регулярном чемпионате КХЛ «Адмирал» занял 11-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.