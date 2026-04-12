Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против ЦСКА (3:2 ОТ).

«Встречались две хорошие команды, которые здорово обороняются и классно играют. Получилось хорошее шоу. Обе команды заслужили того, чтобы матч перешел в овертайм. Так и получилось.

По ходу матча перестал играть Александр Волков? Мы завтра посмотрим, какое у него состояние. Игра Клима Костина в этой серии? Я не буду говорить об игроках другой команды.

Михаил Гуляев может играть в атаке, не думал ли его туда поставить? Не было такого, чтобы он не попадал в состав. Только из‑за травмы. На позиции нападающего в этом сезоне он отыграл один период. А в прошлом сезоне — два матча, потому что у нас был недостаток нападающих. Михаил очень усердно работает, прикладывает много усилий, чтобы расти. До этого он показывал мальчишеский хоккей, много раскатывался. Но теперь мы видим, что он матереет. По ходу сезона с серьезными соперниками мы не могли такого допустить. Но теперь мы видим, что он играет в мужской хоккей. Поэтому мы ему больше доверяем», — цитирует Ги Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» ведет в серии с ЦСКА со счетом 3:0. Следующий поединок между этими командами состоится 14-го апреля в Москве.