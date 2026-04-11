Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский рассказал о своей заброшенной шайбе во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Торпедо» (4:1).

«Не скажу, что второй матч получился проще первого. Мы просто подкорректировали некоторые тактические моменты в своей зоне, которые были в первой игре. Как раз те два гола, которые соперник забил в первой игре, мы не дали забить сегодня.

Мой гол? Бросил — забил. Мы нанесли много бросков, за счет своего движения создавали моменты. Открывались зоны для броска — поэтому удалось нанести столько бросков сегодня. Не забили в большинстве "пять на три"? Это повод для раздумий. Надо проанализировать, разобрать это. В формате "пять на три" надо создавать больше моментов», — цитирует Толчинского пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Металлург» ведет в серии с «Торпедо» со счетом 2:0. Следующий поединок между этими командами состоится 13-го апреля в Нижнем Новгороде.