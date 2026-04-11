Главный тренер клуба «Металлурга» Андрей Разин поделился впечатлениями о победе над «Торпедо» со счетом 4:1 во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Мы должны улучшить нашу дисциплину, потому что в некоторых моментах она пока оставляет желать лучшего. Но если вме будет четко организовано, то, повторюсь, по скорости, технике и мастерству мы превосходим соперника», — отметил Разин, слова которого приводит пресс-служба «Металлурга».

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги длится с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии запланированы на 13, 15, 17, 19 и 21 апреля.