В Магнитогорске состоялся второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и нижегородским «Торпедо».

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1, укрепив их преимущество в серии до двух побед — 2:0.

Первый период начался с гола Сергея Толчинского на 18-й минуте. Второй период ознаменовался еще одним точным броском Даниила Вовченко на пятой минуте, удвоившим преимущество «Металлурга».

В третьем периоде на четвертой минуте Валерий Орехов увеличил счет до 3:0. Однако на седьмой минуте «Торпедо» сократило отставание благодаря шайбе Игоря Гераськина. Финальную точку в матче поставил Александр Петунин, забросивший шайбу на 16-й минуте периода, что позволило «Металлургу» одержать уверенную победу.