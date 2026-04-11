Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мнением об игре своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2:0).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива»

«Большая домашняя победа.  Хорошая командная игра.  Очень ровно провели все отрезки.  Первый период сыграли сильно, могли забить несколько голов.  Второй период лучше провели, чем в прошлом матче.

Здорово, что Байрон (Фрейз) забил гол в раздевалку.  Сопернику пришлось раскрываться в третьем периоде.  Мы здорово его провели.  Отмечу меньшинство, отлично выстояли — начиная от Исаева и заканчивая полевыми.  Радулов поставил точку во встрече.

Сурин?  Он молодой игрок, молодым хоккеистам свойственна нестабильность.  В любом случае он играет в умный хоккей и приносит пользу команде.  Что касается голов — мы все хотим, чтобы он забивал, но сейчас самое важное — это команда.  Когда не забиваешь, пытаешься сделать слишком много.  Переизбыток желания порой приводит к удалениям.

Я не переношу, когда хоккеист не полностью отдаётся игре.  однако это не про Егора.  Он очень старается.  Сурин получает опыт через матчи.  Может ли быть он лучше?  Конечно, но он приносит пользу команде», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

После этого матча «Локомотив» ведет в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:0.  Следующий поединок между этими командами состоится 12-го апреля в Уфе.