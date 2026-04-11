Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мнением об игре своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2:0).

«Большая домашняя победа. Хорошая командная игра. Очень ровно провели все отрезки. Первый период сыграли сильно, могли забить несколько голов. Второй период лучше провели, чем в прошлом матче.

Здорово, что Байрон (Фрейз) забил гол в раздевалку. Сопернику пришлось раскрываться в третьем периоде. Мы здорово его провели. Отмечу меньшинство, отлично выстояли — начиная от Исаева и заканчивая полевыми. Радулов поставил точку во встрече.

Сурин? Он молодой игрок, молодым хоккеистам свойственна нестабильность. В любом случае он играет в умный хоккей и приносит пользу команде. Что касается голов — мы все хотим, чтобы он забивал, но сейчас самое важное — это команда. Когда не забиваешь, пытаешься сделать слишком много. Переизбыток желания порой приводит к удалениям.

Я не переношу, когда хоккеист не полностью отдаётся игре. однако это не про Егора. Он очень старается. Сурин получает опыт через матчи. Может ли быть он лучше? Конечно, но он приносит пользу команде», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

После этого матча «Локомотив» ведет в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:0. Следующий поединок между этими командами состоится 12-го апреля в Уфе.