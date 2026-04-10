По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» не смог пробиться в плей-офф, заняв последнее 11-е место в таблице Востока с 52 очками в активе.

Голкипер пополнил состав «Адмирала» по ходу нынешнего сезона, перейдя из «Торпедо» . Кульбаков успел провести за дальневосточную команду 15 матчей, отразил 91.34% бросков при коэффициенте надежности 2.56.

Стало известно, что Кульбаков подписал новый контракт с владивостокским клубом до конца сезона 2028/2029.

Голкипер Иван Кульбаков продлил соглашение с «Адмиралом» . Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

