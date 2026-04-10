«Колорадо» досрочно гарантировал себе первое место по итогам регулярного сезона НХЛ-2025/26.

10 апреля «Эвеланш» на своей площадке обыграли «Калгари» со счётом 3:1. Эта победа позволила команде набрать 114 очков после 78 матчей и стать недосягаемой для ближайших преследователей.

В составе клуба выступают российские форварды Валерий Ничушкин и Захар Бардаков.

Для «Колорадо» этот Президентский кубок стал четвёртым в истории. По количеству таких трофеев команда теперь делит второе место с «Бостоном» и «Рейнджерс», уступая лишь «Детройту», на счету которого шесть подобных достижений.