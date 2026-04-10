Легендарный российский центрфорвард Павел Дацюк комплиментарно отозвался об игре и профессионализме нападающего «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Огромный профессионал и великолепный хоккеист. Я много слышал о том, что Никита почти не отдыхает, постоянно тренируется. Но иногда всё‑таки лучше день потерять, но за пять минут потом долететь. В том смысле, что организму тоже надо давать передышку. А так Кучеров не перестаёт удивлять своей игрой и энтузиазмом, желанием. Он "горит" на льду, очень любит хоккей», — цитирует Дацюка «Матч ТВ».

В этом сезоне 32‑летний Кучеров провёл в регулярке 73 матча и набрал в них 128 (43+75) очков, занимая второе место в списке бомбардиров НХЛ. За «Тампу» он выступает с 2013 года.